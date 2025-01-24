Geri dönüşümün ve döngüsel ekonominin başkenti Uşak, Türkiye’ye sürdürülebilirlikte öncülük yapıyor. Tekstil geri dönüşümünde Uşak, yüzde 75’lik paya sahip.UŞAK (İGFA) - Türkiye’ye 2024 yılında 18,4 milyar dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri, görev sahasındaki illerin ihracat performanslarını artırmaları, Ticaret Bakanlığı’nın 16 başlıkta verdiği devlet yardımlarından azami yararlanmaları için il il gezerek hizmetlerini ve devlet yardımlarını paylaşıyor.

“Ege İş Dünyası” buluşmalarında üçüncü durak Türkiye’nin tekstil geri dönüşümünde yüzde 75’lik paya sahip olan Uşak oldu.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma mecburiyetimiz olduğunu, Uşak’ın geri dönüşüm ve döngüsel ekonomide yaptıklarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya büyük katkı sağladığını kaydetti.

“Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği dünyanın dengelerini bozuyor” diyen Girit, “Dünya bugünkü konforuyla yaşamına devam edebilmesi için 1,7 dünyaya ihtiyaç var. Bu da mümkün olmadığına göre iklim değişikliğinin yakıcı etkilerini azaltmak, karbon salınımını düşürmek için döngüsel ekonomiye yoğunlaşmamız gerekiyor. Döngüsel tekstil prensiplerini sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir, geri dönüşümlü malzemeler geliştirmeye yönelik inovatif çözümler, çevre ve insani değerlere duyarlı tedarik zincirleri, etik üretim, onarım, bakım, ikinci el kullanım gibi yaşam süresi uzun ürünler, kullanılmayan ürünleri yeniden sürece dahil eden üretim modelleri odak noktamız olmalı. Uşak, bu noktada örnek bir kent” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Faaliyet illeri verilerine göre Uşak 2024 yılında 442 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini paylaşan Girit, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomide büyük başarılar elde eden Uşak’ın potansiyelinin çok rahat 1 milyar dolar ihracat yapacak seviyede olduğunu, Uşaklı ihracatçılardan 1 milyar dolar ihracat bekliyoruz. Uşaklı ihracatçılarımızın bu hedefe ulaşmaları için Ticaret Bakanlığımızın verdiği devlet yardımlarından azami yararlanmaya davet ediyoruz.”

Küresel ekonominin giderek daha karmaşık ve rekabetçi hale geldiğine vurgu yapan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, bu dönemde, ihracatın ve sürdürülebilir ticaretin öneminin her zamankinden daha fazla ön plana çıktığını dile getirdi.

Uşak’ın Türkiye’de ekonomik anlamda birçok ilke imza attığı bilgisini veren Kandemir; “İlimiz Uşak; Tekstil, Geri dönüşüm, Seramik, Halıcılık, Kanatlı hayvancılık ve üretim, Dericilik, Süt ve süt ürünleri gibi sektörlerde üretim üssü olmaya devam ediyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda ise; ABD, Almanya, Irak olarak öne çıkmakta. Bu ülkeler, üretim gücümüzün ve uluslararası alandaki güvenilirliğimizin açık bir göstergesi” dedi.