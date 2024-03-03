Yoğun bir ilgi ve güler yüzlü bir karşılama sonrası kahvaltı programında sohbet edilerek, sanayi esnafının sıkıntılarını bildiğini ve bu sıkıntıların çözümünün kendisinde olduğunu söyleyen Burak Zencirci: “ Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte birçok sorunun üstesinden geleceğiz. Bu sorunları hep beraber projeler üreterek, koordineli bir şekilde çalışarak çözeceğiz” dedi.

Kahvaltının ardından Sanayi esnafını tek tek gezen CHP Germencik Belediye Başkan adayı Burak Zencirci şu ifadelere yer verdi: “Germencik sanayisinde emekçi esnaf kardeşlerimizle birlikte kahvaltı programı gerçekleştirdik. Çalışkan esnafımızın bizleri iş yoğunlukları arasında böyle güler yüz ile ve samimiyetle karşıladıkları için teşekkür ederim. Tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür eder bol kazançlar dilerim. Dostların yanında, halkın tarafındayız. 1 Nisan günü Germencik yine yüzleri gülen insanlarla olacak. Barış ve samimiyet bizimle birlikte 1 Nisan’da güneş gibi doğacak. Kapımız herkese açık güler yüzlü bir hizmet ile buluşturacağız” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı