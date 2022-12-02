Başkan Atabay gelecek nesillere ışık tutacak açılışa katıldı

Germencik'te Germencik Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğinde yapımı gerçekleştirilen 'Çağdaş Yaşam Necmiye Ergör Kütüphanesi' düzenlenen tören ile açıldı. Germencik Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, Aydın Şubesi Başkanı Keriman Yılmaz ve bağışçı Bahadır Ergör katıldı. Renkli görüntülere sahne olan açılışta kütüphaneye ismi verilen Necmiye Ergör anıldı.

Açılışa katılım sağlayarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ile birebir sohbet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, derneğin Genel Başkanı Yüksel ile Aydın Şubesi Başkanı Yılmaz'a teşekkür etti. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i tebrik eden Başkan Atabay, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Haber: Kent09