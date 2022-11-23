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Başkan Fuat Öndeş; “Atıl ve harabe yer kalmayacak”

Göreve geldiği günden beri Germencik’i bir marka haline getirip özellikle de turistik anlamda bir çekim merkezi yapmak için önemli projelere imza atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bu anlamda ciddi bir adım daha attı. 

Germencik 23.11.2022, 09:22
Başkan Fuat Öndeş; “Atıl ve harabe yer kalmayacak”
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Belediye Başkanı Öndeş, geçtiğimiz aylarda İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ziyaret gerçekleştirerek akademisyenleri Germencik’e davet etmiş Ortaklar Mahallesi’nde atıl durumda olan tarihi fabrikayı ilçeye kazandırmak için iş birliği talebinde bulunmuştu. Bu çerçevede Belediye Başkanı Öndeş hafta sonu İTÜ’den akademisyenleri ağırladı. Germencik Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek çalışmalar çerçevesinde akademisyen ve uzmanlar tarafından Cumhuriyet dönemi eserlerinden olan tarihi fabrika için röleve, restitüsyon ve avan projesi hazırlanacak. Hazırlanan projeler neticesinde büyük yatırımcılarla kurulacak temaslar sonrasında restorasyon çalışmasıyla atıl durumdan kurtarılması hedefleniyor. Ortaklar Köy Enstitüsünü de ziyaret eden akademisyenler, burada da inceleme yaptı, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunarak bu konuda da desteklerinin tam olduğunu ifade etti. 

Kamulaştırılması için adımlar atıldı

Germencik Belediyesi tarafından tarihi fabrikanın kamulaştırılması için Aydın Kültür Varlıkları Koruma Kurulundan kamulaştırma kararı alınarak, resmi sürecin başlatılması için adımlar atıldı. İTÜ’den katılan akademisyenlerle gerçekleştirilen incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti: “Bir zamanlar içerisinde pamuk yağı, çırçır ve zeytinyağı tesisleri bulunan, bunların yanısıra bölgede elektrik bulunmazken Atatürk tarafından İngiltere’den getirtilen buharlı kazanların prina yakılıp ısıtılmasıyla civarın elektrik ihtiyacını karşılayan eski fabrika şu an atıl ve harabe durumda. İlk etapta önlem alarak güvenlik ve huzuru sağladık. İkinci aşamada da estetik ve işlevsel bir hale getirmek için böyle bir girişimde bulunduk. Yapmayı planladığımız çalışmalar neticesinde yaklaşık 8000 m2 gibi bir alana sahip fabrikamızı sosyal ve kültürel bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyoruz.  Tabi ki İTÜ’den kıymetli hocalarımızın ve uzmanların akademik boyutta ele alacağı ve hazırlayacağı projeler ışığında yatırımcılarımızla görüşüp yol haritamızı netleştireceğiz.”

Ortaklar köy enstitüsü eğitim turizminin önünü açacak

Akademisyenlerle, fabrikanın yanı sıra Ortaklar Köy Enstitüsünde de incelemelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Öndeş, “Cumhuriyetin göz bebeği olan köy enstitülerinden bir tanesi de Ortaklar Mahallemizde bulunmaktadır. Uzun zaman önce terkedilmiş ve atıl duruma düşmüş olan enstitüyü yeniden kazandırıp, örneğin bir üniversitenin çalışma atölyesi veya uygulama alanı olarak kullanabileceği bir yer, yani eğitime okul olarak olmasa bile eğitim turizmine katkıda bulunacak bir yapı olarak devam ettirilmesini hedefliyoruz. Bu anlamda Ortaklar Köy Enstitüsü’nün de yaşatılması ve gelecek nesillere gösterilmesi, yani bir abide olarak geleceğe taşınması açısından önemsediğimiz bir yer.” dedi.

 

İtü’den akademisyen ve uzmanlarla çalışıyoruz

Ortaklar Mahallesinde bulunan ve her ikisi de atıl durumda olan yaklaşık 8 bin m2 alana sahip tarihi fabrikayı ve Ortaklar Köy Enstitüsünü, ilçeye yeniden kazandırmak istediklerini vurgulayan Başkan Öndeş, “Özellikle turistik anlamda bir çekim merkezi haline getirmek için İstanbul Teknik Üniversitesi’yle konuya profesyonelce yaklaşıyoruz. İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Murat Gül, Sn. Prof. Dr. Yegan Kahya Sayar, Sn. Prof. Dr. Leman Figen Gül, Sn. Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Tanyeli, Sn. Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Sn. Ahmet Altan, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Sn. Mine Aşçı’yı ilçemizde ağırlayarak bu alanlarda incelemelerde bulunduk, yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişi gerçekleştirdik. Akademisyen ve uzmanların çalışmalarıyla hazırlanacak projelerin ardından, yatırımcılarla görüşme sağlayıp Cumhuriyet döneminden kalan, endüstri mirasımız olan fabrikamızı ayağa kaldıracak, halkımızın hizmetine sunacağız. Ortaklar Köy Enstitümüzü de hocalarımızın desteğiyle canlandıracak çalışmalara imza atacağız.  Tüm misafirlerimize, kıymetli hocalarımıza ziyaretleri ve ayırdıkları vakit için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

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