Başkan Fuat Öndeş; "Tek idealimiz ve kırmızı çizgimiz Cumhuriyet Halk Partimizdir"
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın İyi Parti saflarından istifa ederek Ak Parti saflarına geçmesi sebebi ile yazılı bir basın açıklaması yayımladı.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın İyi Parti saflarından istifa ederek Ak Parti saflarına geçmesi sebebi ile yazılı bir basın açıklaması yayımladı.
Başkan Öndeş, yayımlanan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak yolumuzdan da, fikrimizden de bir an olsun dönmeden, ilk günkü kararlılıkla ve aşkla bizleri bu makama getiren halkımıza ve partimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partimizle başlayan bu yolun sonu sadece partimizle son bulacaktır. Şu an makamımda ve görevimin başındayım. Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bir ferdi olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde çıktığımız bu yolda hedefe hep birlikte varacağız. Kesin ve net bir şekilde bir kez daha söylemek isterim ki tek idealimiz ve kırmızı çizgimiz Cumhuriyet Halk Partimizdir” denildi.
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