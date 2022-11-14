Başkan Öndeş'ten öğrencilere ara tatil hediyesi 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatiline girilmesiyle Germencik Belediyesi, ara tatil hediyesi olarak ücretsiz çocuk tiyatrosu etkinliği düzenleyecek. Germencik Belediyesi Konferans Salonunda sahnelenecek olan çocuk tiyatrosu "Köpük ile Minik" 16 Kasım Çarşamba günü 14.00 ile 16.00 saatleri olmak üzere iki seans olarak çocuklarla buluşacak.

Öğrencileri tiyatroya davet eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Okullarımızın ara tatile girmesiyle birlikte çocuklarımızın verimli ve eğlenceli bir tatil geçirmeleri için tiyatro etkinliği düzenliyoruz. Çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmeyi ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Çocuklarımız için düzenlediğimiz ücretsiz ‘Köpük ile Minik’ çocuk tiyatrosuna tüm öğrencilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan tiyatroyu seyretmek isteyen öğrenciler ücretsiz biletlerini, Germencik Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi ile Ortaklar Giyim Bankasından temin edebilecek.