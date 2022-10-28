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Cumhuriyet Kupası Germencik Belediyesi’nin oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Germencik’te düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Cumhuriyet Kupasını, Germencik Belediyesi kazandı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, müsabaka sonrasında sporcuları tebrik etti.

Germencik 28.10.2022, 14:09
Cumhuriyet Kupası Germencik Belediyesi’nin oldu
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Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kurumlar arası voleybol turnuvasında 2 grup halinde 7 takım mücadele etti. Germencik 80. Yıl Spor Salonunda oynanan final müsabakasında Germencik Belediyesi ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı karşılaştı. Müsabakayı Germencik Belediyesi 3-1’lik skorla kazanarak kupanın sahibi oldu. Turnuvada İlçe Jandarma Komutanlığı ikinci, İlçe Emniyet Müdürlüğü de üçüncü olurken, turnuvanın fair-play kupasını ise İlçe Sağlık Müdürlüğü kazandı.

“Yürekten kutluyorum”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada, Cumhuriyet Kupasını kazanmaktan onur duyduklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ilçemizde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında şampiyonluğa ulaşan belediyemiz voleybol takımını yürekten tebrik ediyorum, katılan tüm takımlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

#Cumhuriyet Kupası Germencik Belediyesinin oldu #Fuat Öndeş #Germencik Belediyesi #Cumhuriyet Bayramı #genel #güncel #Spor #Kent09 #Aydın Haberleri
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