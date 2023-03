Germencik Belediye Meclisi'nde depremzedeler unutulmadı

Germencik Belediye Meclisinin Mart ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Başkan Öndeş’in başkanlık yaptığı toplantının ana gündemi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler oldu. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Başkan Öndeş, Millet İttifakı grubunun anma ve geçmiş olsun dileklerini içeren bildiriyi okudu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Öndeş, “Felaketin ilk gününden itibaren Germencik Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz ve imkanlarımızla deprem bölgelerimizin yaralarını sarmak için ivedilikle çalışmalara başladık ve yardım kampanyası başta olmak üzere acil bir eylem planı oluşturarak uygulamaya koyduk. Germencik halkının birlik ve beraberlik çağrımıza büyük bir hassasiyet ve fedakarlıkla cevap vermesiyle birlikte toplamda 3 tır insani yardım malzemesini hazırlayıp bölgeye gönderdik” dedi.

Depremin etkilediği illerden Germencik’e gelen depremzedelerin, barınma başta olmak üzere hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken desteğin sağlanması konusunda öncü olduklarını kaydeden Başkan Öndeş, şöyle devam etti: “Kapılarını iyiliğe aç projesini başlattık. Fedakar Germencik halkının depremzedelere tahsis etmek istediği boş evlere gelen vatandaşlarımızı yerleştirerek, yine halkımızın bağışladığı ev eşyalarıyla onlara bir düzen kurmaktayız. Bunun yanında gıda, yakacak, kıyafet vb. gibi yardımlarımızı da düzenli olarak sürdürmekte kısacası her anlamda yanlarında olmaya devam etmekteyiz. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısına büyük bir fedakarlık ve samimiyetle cevap veren vatandaşlarımıza, firmalarımıza, çalışanlarımıza kısacası tüm Germencik’e teşekkür ediyoruz. Bizler Germencik Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak tüm imkan ve kaynaklarımızla ulusumuzun her zaman ve her şartta yanında olmayı sürdüreceğimizi ifade eder, aziz milletimizin her daim emrinde ve hizmetinde olduğumuzu bildiririz. Tekrardan tüm ulusumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, ülkemizi ve milletimizin tüm afet ve felaketlerden korunmasını yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.”

Mecliste, deprem bölgesinden ilçeye gelen çocuklar ile ailelerine yönelik verilecek resim, müzik, drama ve tiyatro eğitimleri için teklifte bulunan Serüven Eğitim Kurumu ile Germencik Belediyesi arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanı Öndeş’e yetki verildi. Ayrıca depremzede vatandaşların yiyecek, yakacak, ulaşım, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanması için kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması konusunda da Başkan Öndeş’e protokol yapma yetkisi verildi.