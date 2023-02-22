Germencik Belediyesi kapılarını iyiliğe açtı

Germencik Belediyesi, tüm ekipleriyle depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde harekete geçen belediye ekipleri ilk etapta, ilçede vatandaşlar, firmalar ve belediyenin destekleriyle toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdi. Deprem bölgesinden Germencik’e gelen vatandaşların bir yuva sahibi olması için çalışma başlatan Germencik Belediyesi, 'Kapılarımızı iyiliğe açıyoruz' projesiyle hayırsever vatandaşların tahsis ettiği evleri düzenleyip, ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra depremzedeleri yerleştiriyor. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile hazırlanan evlerde, depremzedelerin rahat etmesi için gıda, giyim, ev eşyası, hijyen malzemeleri, yakacak gibi her türlü ihtiyaçları da temin ediliyor.

Deprem nedeniyle asla unutulmayacak bir acı yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Büyük deprem felaketinin ardından ulusça birleşip yaralarımızı hızla sarmaya başladık. Germencik’te de belediyemizin başlattığı ‘kapılarımızı iyiliğe açıyoruz’ projesiyle hayırsever vatandaşlarımızın kullanmadıkları ve tahsis edilmesini istediği evlere depremzede vatandaşlarımızı yerleştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda ev eşyası, yakacak, kıyafet, gıda vb. gibi ayni yardımları da ulaştırıyor, depremin yaralarını el birliğiyle sarıyoruz. Tüm depremzede vatandaşlarımız artık komşumuz, dostumuz, hemşerimiz yani birer Germencikli oldular. Misafir değil, başımızın tacıdır. Katkısı olan, emeği geçen, bu büyük birlik, beraberlik hareketine katılan, kültürümüze ve insanımıza yakışanı yapan tüm herkese Allah razı olsun diyor, teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.