Germencik Belediyesi Öğretmenler gününü pasta keserek kutladı

Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekiplerince ilçede faaliyette bulunan resmi ve özel 49 eğitim kurumuna yaş pasta gönderildi. Ekipler, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in 24 Kasım Öğretmenler Günü tebrik mesajını iletti. Pasta sürprizi için Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve personellerine teşekkür eden öğretmenler, memnuniyetlerini dile getirdi.

Belediyedeki Öğretmenler de unutulmadı

Germencik Belediyesinde çalışan, eğitim fakültesi mezunu ve eğitmen personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, onlara da pasta sürprizi yaptı, öğretmenler gününü kutladı. Üzerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir” sözüne de yer verilen pasta, Başkan Öndeş ve personelle birlikte kesildi. Başkan Öndeş, “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ilçemizde görev yapan öğretmenlerimiz ile belediyemizde görevli eğitim fakültesi mezunu arkadaşlarımız ve eğitmenlerimiz için hazırladığımız yaş pastaları takdim ettik. Değerli eğitimcilerimizin görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyor, tekrardan Öğretmenler Gününü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.