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Germencik Belediyesi’nde en düşük maaş 10 bin 120 TL oldu 

Germencik Belediyesi ve Belediye İş sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri neticesinde belediye personelinin maaşlarını da içeren mali ve sosyal haklarda iyileştirme yapıldı. Germencik Belediyesinde en düşük maaş 10 bin 120 TL oldu. Maaş artışının yanı sıra ikramiye ve sosyal haklarda da artış yapılması konusunda mutabakata varıldı. Günden güne artan hayat pahalılığı ve yüksek seviyelerde seyreden enflasyon sebebiyle çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yaptıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş en düşük maaşın 10 bin 120 TL olduğu müjdesini verdi. Konuyla ilgili personelleriyle toplantı yaparak müjdeyi duyurdu. 

Germencik 26.01.2023, 00:49
Germencik Belediyesi’nde en düşük maaş 10 bin 120 TL oldu 
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Germencik Belediyesi ve Belediye İş sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri neticesinde belediye personelinin maaşlarını da içeren mali ve sosyal haklarda iyileştirme yapıldı. Germencik Belediyesinde en düşük maaş 10 bin 120 TL oldu. Maaş artışının yanı sıra ikramiye ve sosyal haklarda da artış yapılması konusunda mutabakata varıldı. Günden güne artan hayat pahalılığı ve yüksek seviyelerde seyreden enflasyon sebebiyle çalışanlarının maaşlarında iyileştirme yaptıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş en düşük maaşın 10 bin 120 TL olduğu müjdesini verdi. Konuyla ilgili personelleriyle toplantı yaparak müjdeyi duyurdu. 

Belediye İş Sendika Başkanı Hidayet Yaman; “Belediye Başkanımız sayın Fuat Öndeş’e teşekkür ediyorum”

Yaman, “Germencik Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Fuat Öndeş’e emekçilerimizin enflasyon karşısında ezilmemesi ve zorlu ekonomik koşullara karşı korunması konusunda gösterdiği hassasiyet ve çalışandan yana sergilediği yapıcı tutum sebebiyle teşekkür ediyorum. İlk günden bugüne Germencik Belediyesi ile yaptığımız görüşmelerde imkanlar çerçevesinde emekçilerimizin alın terinin tam karşılığını alması konusunda hiç sorun yaşamadık. Belediye Başkanımız Sayın Öndeş’in her zaman yanında ve en büyük destekçisiyiz. Tüm emekçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.” 

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “biz bir aileyiz ve hiçbir aile ferdimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz”

Başkan Öndeş, “Göreve geldiğimiz günden bugüne emeğin, alın terinin en yüce değer olduğu düsturuyla tüm çalışanlarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Belediyemizin imkanlarını da göz önünde bulundurarak onlar için en iyisi en güzeli neyse onu yapmaya çalışıyor, mali ve sosyal hakları başta olmak üzere çalışma ortamlarındaki huzur ve mutluluklarını sağlamak için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Germencik Belediyesi olarak tüm imkansızlıklara ve zor şartlara rağmen bugün parmakla gösterilen ve çalışmalarıyla takdir toplayan bir belediyeysek bunun yegane sebebi onların emeği ve özverisidir. Bu vesileyle kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, bir belediye başkanından ayrı olarak bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

“Belediyemiz taraf değil ailedir”

Sendikamız ile yaptığımız toplu iş görüşmesi neticesinde emekçilerimizin menfaatine olacak şekilde mutabakata vardık. Ancak biz taraf değil çalışanlarımızla bir aileyiz. Düğünde, cemiyette mutlulukları, cenazede, taziyede acılarımızı paylaşıyor, iyi günde kötü günde birbirimizden güç alıp veriyoruz. Aile olgusuna yakışır bir şekilde belediyemiz, ilçemiz ve halkımız için gündüz gece demeden emek döken kıymetli mesai arkadaşlarımızın, işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmemek, günden güne zorlaşan ekonomik koşullarda mağdur olmamaları için her yıl olduğu gibi bu yıl da yetkili sendikamızla görüşmelerimiz çerçevesinde asgari ücretin üzerinde bir ücretlendirmeyle mali ve sosyal haklarını iyileştirerek, maaşlarını arttırdık. Belediyemizde en düşük maaş 10 bin 120 TL oldu. Ayrıca ikramiye ve sosyal haklarında da önemli artışlar yapılması konusunda sendikamızla Toplu İş Sözleşmesi neticesinde anlaşmaya vardık. Elbette koşullara bağlı olarak yıl içinde asgari ücretteki bir artış söz konusu olursa Germencik Belediyesi olarak bizler de yine bunun üstüne çıkarak emekçi kardeşlerimizin mali ve sosyal haklarını güncelleyeceğiz. Emeğin ve emekçinin yanında olmayı sürdürecek tüm imkanlarımızla işçi kardeşlerimizi enflasyona karşı koruyarak önce alın teri demeye devam edeceğiz. Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

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