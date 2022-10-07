Germencik’e Atatürk’ün dev resmi çizildi

Germencik’in Ortaklar Mahallesi’ndeki Bedrettin Dalan Kavşağı mevkiinde bir binanın duvarına, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk binası resmedildi. Yağlıboya tekniğinin kullanıldığı eser, 22 metre yüksekliğinde 8 metre genişliğinde bulunuyor. Eser, şehrin önemli güzergahlarından olan Ortaklar'ın girişini süslerken, civardan geçen vatandaşlar da ay yıldızlı şanlı Türk bayrağı ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk karşılıyor.

“Saygıyla Anıyoruz”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinin özetinin, bugün 99 yaşında olan Cumhuriyet olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Atatürk, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesindeki tüm gücünü, Türk milletine olan inancından ve güveninden almıştır. Bizler de bugün üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile hiç sönmeyecek bir meşale misali aydınlattığı uygarlık yolunda, kararlı ilerleyişimizi sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Atatürk’ün aziz hatırasını, fikirlerini ve bağımsızlık aşkını bir kere daha hafızalarımızda canlandıracak olmanın resmini duvarlara yansıttık. Ortaklar, ilimize giriş noktasında olan bir lokasyon ve bu sebepten ötürü güzergahı kullanan herkesi bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı şanlı bayrağımız, demokrasimizin yani millet idaresinin simgesi ilk meclis binamız ve tüm bu değerler, sahip olduğumuz ne varsa bizlere bunu sağlayan Ulu Önderimiz Atatürk’ün resmiyle karşılıyoruz. Hazırladığımız kompozisyondaki mana bizi millet, yaşadığımız yeri vatan yapan lider ve bize miras bıraktığı özgürlük ve bağımsızlık gibi değerleri Aydın’ın en işlek güzergahı olan böyle bir mevkide yansıtmaktı. Bir resimden öte tüm zorluklara rağmen her zaman bir umut ışığı olduğunu bizlere defalarca kanıtlayan Atamızın fikirlerini ve bizlere kazandırdıklarını manevi bir çerçevede anlatmak istedik. Dün olduğu gibi bugün de Atatürk’e olan inancımız, sonsuza dek sürecektir. Bu vesileyle Ulu önderimiz Atatürk’ü ve onun silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.