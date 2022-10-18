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Germencik’te 'Hoş geldin bebek' projesi 390 kişiye ulaştı

Germencik’te yeni doğan bebekler için hazırlanan “Hoş geldin bebek” projesi kapsamında ilçede 390 bebeğe ulaşıldı. Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, projenin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Germencik 18.10.2022, 10:28
Germencik’te 'Hoş geldin bebek' projesi 390 kişiye ulaştı
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Germencik’te yeni doğan bebekler için hazırlanan “Hoş geldin bebek” projesi kapsamında ilçede 390 bebeğe ulaşıldı. Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, projenin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Germencik Belediyesi’nin yeni doğan bebekler için düzenlediği ve yeni doğan bebeklere ilk hediye olan “Hoş Geldin Bebek” projesi hızla devam ediyor. Geçen yıl başlayan proje kapsamında ilçede bir yılda 390 bebeğe ulaşıldı. Yeni doğan bebekler için kıyafet, müslin, şampuan, ıslak mendil, biberon, bebek bezi, emzik, tırnak makası, ateş ölçer vb. gibi temel malzemelerin yer aldığı çanta hediye ediliyor.

“Sosyal Belediyecilik ilkesiyle halka dokunuyoruz”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda halka dokunmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Bebek bereketiyle gelir anlayışıyla ailelerimizin ilk olarak ihtiyaç duyacakları malzemelerden oluşan çantayı vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bir yıl önce uygulamaya geçtiğimiz ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle bu zamana kadar 390 bebeğimize ulaştık. İhtiyaç sahibi olsun ya da olmasın ailelerimiz, 0-3 aylık bebekleri için belediyemizin whatsapp ve iletişim hattı olan numara aracılığıyla talepte bulunabilirler.” dedi.

Bir telefonla başvurulabiliyor

Germencik’te 0-3 aylık bebekleri olan ve ‘Hoş Geldin Bebek’ uygulamasından yararlanmak isteyen ailelerin 0256 563 01 20 numaralı whatsapp & iletişim hattını arayarak kayıt oluşturabiliyor. Ziyaretler kapsamında anneler ve bebeklerle de yakından ilgilenen ekipler, ailelerin ihtiyaçlarını da not ediyor.

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