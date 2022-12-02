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Germencik’te kütüphane açılışına yoğun ilgi

Germencik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Necmiye Ergör Kütüphanesi, törenle hizmete açıldı. Törene Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in yanı sıra Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Aydın Şubesi Başkanı Keriman Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kitapların kutsal olduğunu söyledi.

Germencik 02.12.2022, 12:44 02.12.2022, 13:06
Germencik’te kütüphane açılışına yoğun ilgi
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Germencik Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle Germencik Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’nin ikinci katına Necmiye Ergör Kütüphanesi açıldı. Satranç kursu da verilen kütüphanede Türk, dünya, gençlik, çocuk edebiyatı ile şiir, araştırma-tarih, sanat ve deneme türünde 3 bin 500 kitap yer alıyor. Kütüphanenin açılış kurdelesini Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Aydın Şubesi Başkanı Keriman Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Çeşitli ikramların sunulduğu etkinliğe vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

“Toplumun her kesimine faydalı olacaktır”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Belediyecilik belki çok fazla açılış gerektirebiliyor ama açılışa ve manasına baktığımızda da böylesine ulvi ve kutsal olması bizleri ayrıca onurlandırıyor. Ülkemizde şu anda en çok ihtiyaç duyulan eğitime dair bir açılış olması ile toplumun her kesiminin faydalandığı ve ulaşılabilir olmasıyla kütüphanecimiz amacına nail olacaktır. Bahadır Bey’in annesi Necmiye Ergör hanımefendiye de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Kendilerinin adını Germencik'te yaşatmaktan gurur duyacağız. Burayı seçtikleri için de çok mutlu ve gururluyum.” dedi.

“Ailem adına çok mutlu oldum”

Kütüphaneye ismi verilen Necmiye Ergör’ün oğlu İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Ergör de “Annem 14 yaşında evlendirilmiş. 2019 yılında vefat edene kadar hep ‘ben okumak istedim, öğretmen olacaktım ama beni evlendirdiler’ derdi. İlkokulda sınıfında birincisiymiş. Biz de annemin bir hayalini gerçekleştirmek amacıyla burada gençlere bir okuma hayaline katkıda bulunması için kütüphane açılışını yaptık. Gurur duydum ve ailem adına çok mutlu oldum” dedi.

Haber: Kent09

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