“Pembe Melekler” depremzedelerin yaralarını sarıyor

Germencik Belediyesi Sosyal Ağı’ndaki (GESA), “pembe melekler” unvanlı kadın personeller, ilçe genelinde uyguladığı sosyal belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören ve Germencik’e de yerleştirilen aileler için çaba sarf ediyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren kriz masası oluşturan Germencik Belediyesi, GESA ekipleri öncülüğünde oluşturulan yardım kampanyasını titizlikle yürüttü. Belediyeye ait hizmet binaları ile muhtarlık ve mahalle camilerine konulan yardımları toplayan “pembe melekler” ihtiyaca göre eşyaları, yardım bölgesine gönderilmesini sağladı.

Depremzedeler Germencik’te ağırlanıyor

Deprem bölgesinden Germencik’e gelen vatandaşların bir yuva sahibi olması için de çalışma başlatan Germencik Belediyesi, “Kapılarımızı iyiliğe açıyoruz” projesiyle hayırsever vatandaşların tahsis ettiği evleri düzenleyip, ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra depremzedeleri yerleştiriyor. Kadın personellerden oluşan GESA ekiplerinin yaptığı çalışma ile hazırlanan evlerde, depremzedelerin rahat etmesi için gıda, giyim, ev eşyası, hijyen malzemeleri, yakacak gibi her türlü ihtiyaçları temin ediliyor. Deprem bölgesinden Germencik’e gelen yeni doğmuş bebekler için de ailelerine “Hoş geldin bebek” çantası veriliyor, ilaç temini sağlanıyor. Diğer yandan 9-17 yaş arası gençlere de okuma, çalışma ve test kitapları verilmeye devam ediyor.

“Sosyal hayatın her alanında var”

Halkla iç içe bir belediyecilik anlayışıyla görevlerini sürdürdüklerini aktaran Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Sosyal belediyecilik Germencik Belediyesi’nin ana ilkesidir. Dolayısı ile yaptığımız tüm çalışmaları sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. GESA da bu anlamda hayata geçirdiğimiz önemli bir proje. Gerek günlük hayatta, gerek çeşitli afet ve felaketlerde gerekse de pandemi sürecinde kadın personellerden oluşan birimimiz, vatandaşlarımızın yanında oldu ve olmaya devam ediyor. GESA, şimdi de depremden etkilenen vatandaşlarımız için ilk günden bugüne gerek yardımların deprem bölgesine ulaştırılması, gerekse ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gece ve gündüzlerini birbirine katarak büyük bir özveriyle çalışıyor. Germencik Belediyesi olarak sosyal belediyecilik ilkemizle her zaman ve her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede GESA da sosyal hayatın her alanında var. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu dönüşler, bize güç ve motivasyon veriyor. Başta büyük bir özveriyle çalışan kıymetli GESA personelimiz olmak üzere katkı sunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.