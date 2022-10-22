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Uluslararası kongreye İNYA damgası

Standa gelen öğrenciler İNYA ürünlerini çok sevdi

Germencik 22.10.2022, 10:06
Uluslararası kongreye İNYA damgası
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde gerçekleştirilen uluslararası kongrede stant açan Germencik Belediyesi kuruluşu İNYA’nın ürünleri, katılımcılardan tam not aldı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, geleneksel lezzetlerin İNYA adıyla markalaşmasının ve gelecek nesillere aktarılmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Germencik Belediyesi’nin katkı sağladığı 4. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde başladı. 2 gün sürecek olan kongrede, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş&#39;in kırsal kalkınma alanında hayata geçirdiği, 6 tarımsal kalkınma kooperatifi iş birliğiyle kurulan İNYA markası standı da yer alıyor. Açılan stanttaki ürünlere yoğun ilgi gösteren katılımcılara Germencik inciri, zeytini, zeytinyağı ile kolonyalarından ikram edildi.

“TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACINDAYIZ”

Germencik’e ait tarımsal zenginliklerin ambalajlanarak, İNYA markası adı altında tüketiciyle buluşturulmasından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek amacındayız.” dedi. Başkan Öndeş, “İNYA ile markalaştırdığımız ilçemize ait tarımsal zenginliklere gösterilen ilgiden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Markamızı tarımsal kalkınma kooperatiflerimiz dolayısıyla üreticilerimizin katkılarıyla kurarak geliştirdik. İNYA, sadece Germencik&#39;imizin değil Aydın&#39;ın bir markası oldu. Uluslararası genç araştırmacı öğrencilere, İNYA markasıyla ürünlerin sunulması bizleri ayrıca onurlandırdı. Gerçekleştirilen kongrede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu. İNYA ürünlerine vatandaşlar, Germencik Cumhuriyet Meydanı’ndaki satış mağazasının yanı sıra inya.com.tr adlı internet adresi üzerinden de ulaşabiliyor.

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