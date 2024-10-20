Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği Bursa Şubesi (GESİAD) ve U.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği (BİMED) tarafından düzenlenen “Bursa Ekonomi Sohbetleri” programında ülke ekonomisi masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yalçın Aras Konferans Salonu’nda BİMED Başkan Yardımcısı Emre Balıca moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Ekonomist Yazar Atilla Yeşilada, Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan, Ekonomist TV Programcısı Özlem Derici Şengül, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Halis Ertürk, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ve Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü’nden Doç. Dr. Derya Hekim konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya, ülke olarak ekonomide zor dönemler yaşadıklarını söyledi.

Bilinmezliklerin yaşandığı bir dönemde olduklarını belirten Papatya, "Bırakın altı ay, üç ay, bir ay, hatta bir hafta sonrayı net olarak görebilmeyi, yarının bile nasıl olacağına ilişkin bir öngörümüz olamıyor. Ülke olarak çok zor bir dönemden geçmekteyiz. Bir yandan, yanı başımızdaki bölgesel savaş ve çatışmaların şiddeti giderek artarken, diğer taraftan dünya genelinde yaşanan durgunluk ve belirsizlik ekonomileri derinden etkilemeye devam ediyor. Gelişmiş ülkeler, krizi aşmak için doğru adımlar atarken, ne yazık ki yapılan bariz ekonomik hatalar bizi dünyadan negatif olarak ayrıştırmıştır” dedi.

Ülke olarak 2016 yılında hatalı politikaların ekonomiyi zor durumda bıraktığını ifade eden Başkan Tolga Papatya, “Bu olumsuz süreç, 2021 sonrası dönemde daha da hız kazandı. Son 10 yılda fakirleştik. Geride bıraktığımız 10 yılı kaybetmemiş olsaydık, bugün çok farklı bir tabloyu konuşabilirdik. Düşük enflasyon, bütçe disiplini, hiç sorunsuz finanse edilebilen bir cari açık ve stabil Türk Lirası, çok daha yüksek kişi başı gelir anlamına gelecekti. Gelir dağılımı böylesine bozulmayacaktı. Ancak çok vakit kaybettik. Vakit kaybetmenin bedeli ağır oldu” diye konuştu.

“FİNANSMANA ULAŞMAK ZORLAŞIYOR”

Türk ekonomisini düze çıkarmak amacıyla 2023 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadeleyi merkeze alan programın uygulanmaya başlandığını hatırlatan Başkan Tolga Papatya, “Programın merkezinde; iç talebin daraltılması ve döviz kurlarının düşük tutulmasının anti-enflasyonist etkisinden faydalanmak bulunuyor. Üretimin temel enerji girdileri olan elektrik ve doğalgaz ile lojistiğin temel girdisi olan akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışlar ile karşılaşıyoruz. Talep enflasyonu bastırılırken maliyet enflasyonunun körüklendiği bir konjonktürden geçiyoruz. Diğer taraftan finansmana ulaşmak giderek zorlaşıyor” şeklinde konuştu.

Enflasyonla mücadele için her kesimin emek verdiğini ifade eden Başkan Tolga Papatya, özel sektör olarak kendilerinin üzerine düşeni yaptığını kamu kesiminin de gereken fedakarlıklarda bulunması gerektiğini söyledi. Uygulanan programla planlanan ekonominin yavaşlatılmasının gerçekleştiğini aktaran Başkan Tolga Papatya, “Bu süreçte sanayi sektörümüz sürecin en büyük kaybedeni oldu. Tüm sektörlere yayılmış bir yavaşlama söz konusu. Firmalar küçülmeye, üretimlerini düşürmeye, istihdamlarını azaltmaya başladı. Bunun sonucu olarak kapanan işyerlerinin sayısı ile birlikte konkordatolar da arttı. Unutulmamalıdır ki, üretim olmazsa ülke de kaybeder” dedi.

Gelinen noktada Türkiye ekonomisinin zorlu sınavının daha devam edeceğinin altını çizen Başkan Tolga Papatya, “Dış kaynak girişinin desteklediği iç talep ve daha çok tüketim çekişli büyüme döneminin sonuna gelinmiştir. Artık yenilik bazlı ürünler için yatırım ve ihracat çekişli bir büyüme dönemine girmemiz gerekiyor. Kısa vadeli öncelikleri değil, orta ve uzun vadeli gereklilikleri karşılayacak bir programa ihtiyacımız var” diyerek görüşlerini aktardı.

Başkan Tolga Papatya, kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli programa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Programda konuşan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ise GESİAD ve BİMED ortaklığında gerçekleştirilen programa katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Yapılan programda yer alan uzman konukların ekonomiye dair mercek tutacağını ifade eden Ramazan Kaya, ülke olarak geçilen zor sürecin bir an önce aşılması adına çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti. BİMED Başkan Yardımcısı Emre Balıca da düzenlenen programın paydaşı olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek tüm konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.