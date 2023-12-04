Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yoğun asfalt mesaisi kapsamında GeyveSafibey bölgesindeki grup yolunu yepyeni bir yüze kavuşturuyor. Başkan Ekrem Yüce, bizzat bölgede denetleyerek ekiplerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi program dahilinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına Geyve’de devam ediyor. 7/24 devam eden asfalt mesaisinde Yol Bakım ve Asfalt Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri GeyveSafibey Mahallesi’nde kırsalında asfalta için işlemlere başladı.

Bölgedeki 2 bin 500 metrelik alanda hummalı bir çalışma yürütülürken, Başkan Ekrem Yüce çalışmaları bizzat yerinde denetledi. Genişliği 12 metreye çıkarılan ve 4 bin ton asfaltın serimine başlanan yolun yepyeni bir yüze kavuşması, bölgedeki ticaret ve şehir merkezine ulaşım konusunda büyük önem arz ediyor. Kırsal ile ilçeyi ve kentin merkezini bağlayan grup yolunda işlemlerin yüzde 50’si tamamlandı.

Bölge halkının beklediği konforlu ulaşımı temin ettiklerini belirten Başkan Yüce, “Biliyorsunuz ki ecdadımızda ticareti kolaylaştırmak, ticareti diri tutmak için yurtlarımızı ticaret yollarıyla ağ gibi örmüştür.Serdiğimiz bu asfalt ticareti geliştirmekle kalmayıp, yıllardır bölge halkının beklediği güvenli ve konforlu ulaşımı şehrimize kazandırıyoruz. GeyveSafibey grup yolunun 2 bin 500 metrelik kısmının bin 200 metresini bugün itibariyle tamamladık. Hava koşullarının elverdiği sürece 4 bin ton sıcak asfaltı üreticimize, vatandaşımıza ve bölge halkına kazandıracağız” dedi.