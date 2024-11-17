Gençleri, iş dünyasını ve üniversiteleri sürdürülebilirlik vizyonunda bir araya getiren Türkiye’nin ilk ve tek organizasyonu, Sürdürülebilir Yaşam Festivali, gezegenin geleceği için harekete davet ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir Yaşam Okulu öncülüğünde ve Master İletişim organizasyonu ile 1 Aralık 2024’te Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde,Akbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde,iş dünyasında sürdürülebilir yaşam odaklı yükselen yeni değerler, mesleklerin geleceği, geleceğin meslekleri ve yenilikçi projeler hakkında ilham verici konuşmalar yapılacak. Üniversiteler ise akademik destekleriyle festivale katkı sağlayacak.

Üniversite öğrencilerinin hem konuşmacı hem de gönüllü olarak aktif rol alacağı festivalde, sürdürülebilirlik temalı atölyeler ile sahne performansları yer alırken,gençler sürdürülebilirlik odaklı staj fırsatları ile ilgili bilgilere de ulaşacak, Virgin RadioTürkiye - DJ Yağız Kahraman ile eğlenecek veetkinlik sonunda dakatılım belgesi almaya hak kazanacaklar.

SÖZ SIRASI GENÇLERDE

Gezegenin geleceği için söz ve hareket sırasının gençlerde olduğunu belirten Sürdürülebilir Yaşam Okulu Kurucusu Aslı Dede;“Sürdürülebilirlik vizyonu ile bakabilen, sürdürülebilirlik odaklı düşünebilen ve yenilikçi çözümler üreten gençlere ihtiyacımız var. Gençlerin yükselen değerler ve beceriler ile donanmasında üniversitelerin etkisi çok değerli. Üniversiteler, gençler ve iş dünyası, geleceğimiz için harekete davet eden bu festivaldebir araya gelecek” diyor.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa ise “Akbank olarak gençlerimizin sürdürülebilir bir gelecek için aktif rol üstlenmeleri, bugünü şekillendirirkenyarının dünyasında da güçlü birer lider olmalarını çok önemsiyoruz. Gençlerin sürdürülebilir yaşam kültürünü benimsemeleri ve bu doğrultuda yeni yetkinlikler kazanmaları için onları Akbank Gençlik Akademisi, Şehrin İyi Hali gibi alanında öncü girişimlerle destekliyor, yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nin de bu doğrultuda gençlerimize ilham vereceğine ve onları daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için harekete geçireceğine inanıyoruz” dedi.

Festivalin Akademik Destekçisi Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi Direktörü Tuna Dağlı bu konuda şunları söylüyor: “Gençlerin sürdürülebilirlik için aksiyona geçebilmesinin ön adımları farkındalık ve paydaşlık bilinci kazanmak. Dönüşüme uyumlanma sürecinde kurumlara, üniversitelere ve gençlere önemli görevler düşüyor. Kariyer Gelişim Merkezi olarak amacımız özel sektör ve sivil toplum kurumlarının sürdürülebilirlik faaliyetlerini, kişisel kariyer hikayelerini öğrencilerimizle buluşturmak. Aksiyona geçebilmeleri için ilham ve fikir alabilmelerine aracı olmak’’

Marmara Üniversitesi Sürdürülebilir Üniversite İç Denetim Birimi Danışmanı Prof. Dr Esra Yüksel Acı ise festivalin gençlerin ikiz dönüşüm için hazırlıklı olmalarına katkı sunacağını belirterek ‘’Gezegenimizin sınırlarını zorlayan ve sosyal eşitsizlikleri arttıran sebepleri hafifletecek bir alternatif olarak yeşil ve dijital dönüşüme (ikiz dönüşüme) dair umutlarımız artıyor. Umudun yeşermesi için gereken beşeri sermaye yeşil ve dijital becerilere sahip olmaktan geçiyor. Tabi bu süreçte sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaşması için sivil toplumun ve gönüllülüğün dönüştürücü gücünü de eklemek gerekiyor. Festivalin buna katkısının yüksek olacağını düşünüyorum’’ dedi.