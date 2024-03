Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, üniversite öğrencileriyle buluşması sürüyor. Organizasyonda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında Gezeravcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Erciyes Kültür Merkezi'nde Üniversitemiz öğrencileriyle buluştu; bilgi, gözlem ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Erciyes Üniversitesi ev sahipliğindeki “Gençler Buluşuyor, Gençlik Buluşuyor” adlı etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri’de bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, gençlere şu sözlerle seslendi: “Sizler milli teknoloji hamlesinin sahibisiniz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesi yolculuğunda hayata geçirdiğimiz her programda, her projede, işin kalbine, merkezine, her daim Türk gençliğini Teknofest kuşağına yerleştiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; Türk gençliği önündeki engel kaldırılırsa, bizler onların yanında olursak, alanında dünyanın en iyi işlerini başarabilecek kabiliyete ve yetkinliğe sahiptir. Türk gençleri bunu ispat ettiler. Son 22 yılda milli teknoloji hamlesinde elde edilen kazanımlar, Türkiye’nin kritik teknolojilerini kendi imkânlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve dünyaya ihraç edebilen bir ülke olma yolculuğu hep sizler gibi genç insanların sayesinde oldu. Bu gerçekten çok değerli. Çünkü dünyayı yenilikçi teknolojiler dönüştürüyor” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’ye geldiği için, gençlere çok güzel bir sürpriz yaparak Alper Gezeravcı’yı getirdiği için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür ederek, “2 ay önce biz mutlu mesut yaşıyor, çalışmalarımıza devam ediyorduk. Birden sizin Alper Gezeravcı’yı uzaya yollamanızla beraber gündemimize yeniden evren, galaksi, ışık hızı gibi kavramlar girdi. O günden beri uzayla ilgili tekrar tekrar düşünüyoruz. Dönüşten 41 – 42 gün sonra burada olmanız bizim için çok kıymetli. Bu nedenle çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Bakan Kacır’dan bir isteği olduğunu dile getiren Vali Çiçek’in, “Kayseri’ye Teknofest istiyoruz” sözleri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Gezeravcı’ya esprili bir dille “Hava nasıl oralarda?” sorusunu yöneltmesi, salonda keyifli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı Üniversitemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Erciyes Üniversitesi olarak biz her zaman Ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak için faaliyet gösteren ve saygın üniversiteler arasında yer almayı hedef edinmiş bir Üniversiteyiz. Sayın Bakanımızın desteğiyle Erciyes Üniversitesi Teknopark olarak son derece etkin araştırmalar yapmaktayız. Tekno Geliştirme Bölgesi 1 olarak 300’e yakın firmayla gelişimimizi tamamlamış olup, Tekno Geliştirme Bölgesi 2’de de faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Özellikle inşaat faaliyetlerinde ciddi bir mesafe almış durumdayız. Ben desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.