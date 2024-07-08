Türkiye'nin en kapsamlı gıda endüstrisi fuarı olan F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı, katılımcı firmaları dünyanın dört bir yanından gelen binlerce uluslararası alıcıyla buluşturacak. Geçen yıl yüzde 76 büyüme kaydeden fuar, bu yıl değişen dünya koşullarıyla birlikte sektörün bugünü ve geleceğini ele alarak sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi konu başlıklarıyla alanında uzman kişiler tarafından çeşitli konuşmalara, sunumlara ve oturumlara ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - F İstanbul Gıda İhracat Fuarı, sektörün ihtiyaçlarına yönelik şekillenen ve ülkemizin ihracatını artıracak alternatif ihracatçıları ve ürünleri dünya pazarlarına ulaştıran bir platform olarak öne çıkıyor.

DÜNYA AŞÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI F İSTANBUL’DA

Dünyaca ünlü siyasi, sanatçı ve spor adamına yemekler yapan Thomas Gugler’in yemeklerini tadanlar arasında; Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdulaziz Al Saud , Almanya Eski Başbakanı Angela Merkel, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, müzisyen Elton John, Madonna, sporcu Colin Mc Rae gibi daha birçok dünyaca ünlü siyasi, sanatçı ve spor adamı buluyor. Milyonlarca dolarlık bir organizasyonu ve dünya çapında 12 milyon profesyonel şefi yöneten ve alanında Dünya çapında 1500'den fazla kupa ve ödülün sahibi Thomas Gugler 10- 13 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sektörün en geniş kapsamlı uluslararası fuarı F İstanbul – Gıda, İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı’nda olacak.

MICHELİN YILDIZLI ÜNLÜ ŞEFLER F ISTANBUL’DA ÖZEL TARİFLER VERECEK

Şef Özlem Mekik koordinatörlüğünde tüm fuar boyunca gerçekleştirilecek lezzet şovları ile F İstanbul Fuarı hem ticarette hem de damaklarda tad bırakacak. Michelin yıldızlı ünlü şefler ödüllü tariflerini ziyaretçilerle paylaşacak. Ayrıca ünlü birçok şef etkinlik alanında interaktif olarak yemek yaparken, yemeğin inceliklerini, pişirme tekniklerini anlatacak. Kahve demleme tekniklerinden vişneli kuzu kebabına, zeytinli narenciye soslu Trabzon somonundan pancarlı bahar pilavına kadar birbirinden farklı lezzetler ve sunumlar F İstanbul şeflerin alanında olacak. Şef alanının yanındaki bölümde ise gastronomi dünyasına dair konular konuşulacak.

Federal Fuar ve Kongre Yönetimi ile So Fuar grubu organizasyonunda gerçekleşecek olan fuarda F-NEXT etkinlik programı, sektördeki yenilikleri ele alacak panel, konuşma ve oturumlarla katılımcılara yeni bakış açıları kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Güvenilir Ürün Platformu Sahnesi, 11 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek etkinliklere ev sahipliği yapacak ve alanında uzman isimleri ağırlayacak.

TEKNOLOJİK YENİLİKLER IŞIĞINDA BUĞDAYDAN SOFRAYA GIDA

10 Temmuz'da yapılacak "TÜRES Özel Sahnesi" etkinlikleri kapsamında aralarında Ramazan Bingöl, Vedat Başaran, Kaya Demirer, Sinan Öncel gibi yeme içme sektörü ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya geliyor. TÜRES Özel Sahnesi'nde ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın özel oturumu ve Anadolu mutfağının temsilcileri ile şeflerin konuşmacılar arasında yer aldığı farklı nitelikte ve konularda da önemli oturumlar yapılacak.

11 Temmuz Perşembe günü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşecek olan "Teknolojik Yenilikler Işığında Buğdaydan Sofraya Gıda" oturumunda TUSAF( Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu), Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği Başkanı Prof.Dr. Mustafa Bayram da yer alacak.

"Yapay Zeka Ekseninde Değişen Perakendecilik ve Rekabet" panellerine ek olarak, TÜKONFED Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Komisyonu Başkanı Nurten Sırma moderatörlüğünde İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın da katılımı ile "Gıda Sektöründe Sürdürülebilir Dönüşüm" paneli gerçekleşerek sektöre dair tüm merak edilenler konuşulacak.

12 Temmuz Cuma günü ise Gurme Tv ve Gurme Magazin sahibi Ufuk Güngör koordinesinde "Markalar için Dijital Pazarlamanın Rolü", "Dünyada ve Türkiye’de Gastronomi Turizmi" ve "Gıda Sektöründe Artan Maliyet Yükü ve Sürdürülebilirlik" panelleri sektörde yer edinmiş değerli konuşmacılar eşliğinde gerçekleşecek.