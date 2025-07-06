Bornova Belediyesi, kent bostanlarında üretim yapan kadınlara yönelik düzenlediği “Çocuklar ve Gıda Güvenliği” seminerinde, Dr. Bülent Şık’ın katılımıyla sağlıklı beslenme, çevresel riskler ve çocuk sağlığı konularını ele aldı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, kent bostanlarında üretim yapan kadınlara yönelik olarak “Çocuklar ve Gıda Güvenliği” başlıklı önemli bir seminer düzenledi.

Gıda güvenliği, yoksulluk, sağlıklı beslenme ve kent tarımı gibi konuların ele alındığı etkinlikte, BAYETAV Genel Sekreteri ve halk sağlığı uzmanı Dr. Bülent Şık konuşmacı olarak yer aldı. Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi’nde gerçekleşen seminer, sağlıklı gıdaya erişimin her geçen gün daha da zorlaştığı bir dönemde üretici kadınlar ve katılımcılar açısından oldukça verimli geçti.

YOKSULLUK, KİMYASAL KİRLİLİK VE SİSTEMSİZLİĞİN GÖLGESİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI

Dr. Bülent Şık, özellikle çocukların karşı karşıya kaldığı gıda kaynaklı sağlık risklerine dikkat çekti. Pestisit kalıntıları, su ve toprak kirliliği ile üretim süreçlerindeki hijyen eksikliklerinin, çocukların bağışıklık sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerini vurgulayan Şık, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklar, bağışıklık sistemleri henüz gelişme aşamasında olduğu için kimyasal maddelere karşı çok daha savunmasız. Kirli toprak ve suyla yapılan üretim, gıdaların toksik maddelerle bulaşmasına yol açıyor. Ancak ne yazık ki Türkiye’de çocukların kurşun gibi toksik maddelere maruziyetini önlemeye yönelik sistematik bir mücadele programı bulunmuyor. Gıda güvenliği, yalnızca bireysel değil kamusal bir sorumluluktur.”

BAŞKAN EŞKİ: “TEMİZ GIDA BİR AYRICALIK DEĞİL, HAKTIR”

Semineri değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sağlıklı gıdaya erişimin tüm yurttaşlar için temel bir hak olduğuna vurgu yaptı. Kent bostanları, yerel tohum üretimi ve kırsal kalkınmaya yönelik projelerle bu alanda somut adımlar attıklarını belirten Başkan Eşki, “Göreve geldiğimiz günden bu yana tarımsal üretimi desteklemek ve Bornovalı üreticilerimizi sağlıklı, temiz gıdaya teşvik etmek temel önceliklerimiz arasında. Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezimiz aracılığıyla ata tohumlarını ve fideleri üreticilerimize ulaştırıyoruz. Kırsal mahallelerde düzenlediğimiz etkinliklerle hem üretimi teşvik ediyor hem de sağlıklı yaşam için dayanışmayı büyütüyoruz. Gıda güvenliği, geleceğimiz olan çocuklarımız için atılacak en kritik adımlardan biridir.” diye konuştu.

KADIN ÜRETİCİLERE YÖNELİK FARKINDALIK ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Bornova Belediyesi’nin kent bostanlarında üretim yapan kadınlara yönelik gerçekleştirdiği bu seminer, sürdürülebilir tarım, halk sağlığı ve toplumsal dayanışma konularında önemli bir farkındalık çalışması olarak dikkat çekti. Belediye, bu tür bilgilendirme toplantılarının farklı konularla devam edeceğini duyurdu.