Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte belgelerle gıda işletmecilerinin dolandırılmaya çalışıldığını duyurdu; vatandaşlardan emniyetle iletişime geçmeleri istendi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, son dönemde Bakanlık ve Genel Müdürlük logolarının kullanıldığı sahte belgelerle gıda işletmecilerinin maddi istismara uğratılmaya çalışıldığını tespit etti.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı uyarıda bulunuldu.

Bakanlık, gıda işletmecileri ile ilgili kişi ve kurumları, sahte belgelere karşı dikkatli olmaya davet ederken, tereddüt durumunda en yakın İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi, şüpheli durumlarda ise derhal emniyet birimlerine başvurulması gerektiğini vurguladı.