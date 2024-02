Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gıda Perakendecileri Derneği, son günlerde, zincir marketlerde kısa süre aralıklarıyla etiketler değiştirilerek ürün fiyatlarında artışa gidildiği iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Gıda Perakendecileri Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, etiketlerin değişimiyle ilgili dezenformasyon oluşturularak konunun köklerine inilmeden ve kapsamı hakkında değerlendirme yapılmadan kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmak istendiğine dikkati çekilerek, "Özellikle bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları, ulusal zincir marketler için sıkça olumsuz paylaşımlar yaparak, ülke ekonomisine, enflasyonla mücadele, vergi gelirleri ve istihdam açısından önemli değerler yaratan bu işletmeler üzerinde yanlış bir algı oluşmasını istemektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ile bazı temel hammadde fiyatlarındaki artışlar doğal olarak tüm kategorilerde son tüketici fiyatlarına yansımaktadır. Ancak ülke çapında faaliyet gösteren zincir marketler, bu yansımanın tüketiciye etkisini her zaman olduğu gibi frenlemektedir. Nitekim, içinde olduğumuz dönemde de üyemiz perakende işletmeleri tüketicinin alım gücünü korumak için olağanüstü bir çaba içerisindedir" denildi.

"İndirimli, kampanyalı etikete geçişler ya da kampanya bitişi ile normal fiyata dönüş güncellemeleri de zam olarak değerlendirilmekte ve yanlış bir algıya sebep olmaktadır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Modern perakende işletmelerinin fiyatları, bölge ve ürün bazında resmi makamlarla günlük olarak detaylı şekilde paylaşılmakta ve böylelikle tüm bilgiler şeffaf şekilde ortaya konmaktadır. Tüketiciye en kaliteli ürünü en uygun fiyata ve en hijyenik koşullarda ulaştırma çabasında olan ulusal zincir marketler, çok sayıdaki şubeleri ve rekabetçi fiyatlarıyla her zaman tüketicinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Enflasyonla mücadelede çok önemli bir konumda yer alan zincir marketler, yakaladıkları ölçek ekonomisi sayesinde sağladıkları avantajı, sektördeki yoğun rekabette de öne çıkabilmek adına her zaman tüketici faydasına kullanmıştır. Tüketicimiz bunun cevabını her zaman olduğu gibi alışverişlerinde ve tercihlerinde vermektedir. Ülkemizin önemli değerleri konumunda olan gıda perakendecileri olarak her zaman olduğu gibi tüketicilerimizin hep yanında olmaya devam ederek, enflasyonla mücadeledeki çabamızı ve ülkemizde en uygun şekilde gıda tedarikini sağlamayı sürdüreceğiz."