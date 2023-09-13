Türkiye’nin farklı bölgelerinden 8 iş kadını derneğinin kurucu olduğu Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) ikinci genel kurulu 01.09.2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Gerçekleşen Olağan Genel Kurulda Divan Başkanlığına Tuba Aydın, Başkan vekilliğine Evrim Atasoy Ürük, katipliklere Filiz Oğuz, Funda Karaltı ve İrem Kolbakır seçildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Genel Sekreter Betül Sezgin tarafından delegelere sunulan Yönetim kurulu faaliyet raporu okunarak oylamaya sunuldu. Sayman Belgin Çekmen Altay tarafından Federasyonun bilanço ve tahmini bütçesi üyelere okundu. Bütçe görüşmelerinin ardından Nazan Akıncı’nın olduğu Denetleme kurulu raporu ibra edildi.

Federasyon organlarının seçilmesiyle birlikte yeni yönetim kurulu başkanlığı görevine seçilen Oya Eroğlu’na teşekkür konuşması için söz verildi. Federasyonu oluşturan Afyon İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER), Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER), Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD) ve üyelerine teşekkür eden Başkan Oya Eroğlu konuşmasında, “GİFED olarak kurulduğumuz 2021 yılından bu yana geçen sürede çok güzel çalışmalara imza attık. Kurumsallaşmamızı her geçen gün daha ileriye taşıyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dünyadaki tüm kadınlarından önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde hak ve özgürlüklerini elde eden Türk kadınları olarak O’nun ışığında çalışmaya ve üretmeye birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu kendisine destek olan tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. GİFED Olağan Genel Kurulu dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

GİFED 2023-2025 dönemi yönetim kurulu ve denetleme kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu.

YÖNETİM KURULU ASİL

Oya Eroğlu

Arzu Erdi

Aybige Çalık

Ayşe Aslan

Belgin Çekmen Altay

Berman Mantı

Betül Sezgin

Canan Karalar Yüksel

Dilek Kalkan

Durdane Ateş

Gamze Aşnük

Gülnur Algül

Hilal Şahinaslan

İrem Kolbakır

Mehlika Gider

Mürvet Kocaaslan

Nazan Akıncı

Nihan Çakıcı

Nilgün Yılmaz

Nimet Can Balkan

Nimet Özlem Erkul

Özden Erten

Sakine Gökdoğan

Samiye Hancıoğlu

Sertaç Bilir Usel

Süheyla Gergin

Şeyda Şençayır

Ülkü Tolunay

Zühal Aslı Saka

(alfabetik sırlanmıştır.)

YÖNETİM KURULU YEDEK

Gülay Durmuş

Hande Özok

Funda Karaltı

Şima Ulaş

Göknur Atalay

Menekşe İşter

Huriye Yamanyılmaz

Ayşe Kocaçay

Nihayet Kırbaş

Fulya Kılıçoğlu

Elif Özel

Şenay Özdemir

Belkıs Yakıcı

İlknur Gülsün Ünal

Şeyda Atabay

Evrim ATASOY ÜRÜK

Yasemin Yeşilova

Güzide Nur Özveren

Hülya Karadağlı Kaptan

K.Kamuran Temel

Emine Demirci

Müjde Doğan

Nalan karakaç

Tülin Tezer

Ayla Alkan

Şule SÜSLÜ

Esra Efe Ertuğ

Pelin DÖNGE

Elvan Sungur

DENETİM KURULU ASİL

Ceren Tekin

Pelin Yardım

Şennur ZENGİN

DENETİM KURULU YEDEK

Filiz Oğuz

Günfer Uysal

Tuba Aydın