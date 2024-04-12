Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, sıra dışı bir harekete imza atarak halkın arasına karıştı ve golf aracının direksiyonuna oturup şehirde tur attı.GİRESUN (İGFA) - Meydan’dan başlayarak Gazi Caddesi boyunca Debboy’a kadar golf aracını kullanarak yaşlı vatandaşları taşıyan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse’nin bu hareketi vatandaşlar arasında büyük bir sevgi dalgası yarattı.

Başkan Köse, cadde boyunca vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşırken, vatandaşlar başkan ile selamlaşmak ve fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Cadde boyunca durarak vatandaşlarla sohbet eden Köse sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda sokaktan birisi olduğunu da ortaya koydu.

Belediye Başkanı Köse’nin, golf aracıyla gerçekleştirdiği bu tur sırasında sergilediği içten davranışları vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanırken, birçok kişi, bu olayı sosyal medyasına taşıdı.

Bu davranışıyla birlikte vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran Başkan Fuat Köse’nin bu samimi yaklaşımı cadde boyunca halkın büyük ilgisine yol açtı.

Birçok vatandaş, belediye başkanlarının genellikle makam araçlarıyla seyahat ettiği bir ortamda, Köse’nin bu tarz bir hareketini takdirle karşılarken, belediye başkanlarının daha etkili ve duyarlı olması yönünde bu tür yaklaşımların önemine dikkat çekti.