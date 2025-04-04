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Bir sonraki belediye meclisi toplantısının ise 9 Nisan 2025 Çarşamba günü yapılmasına karar verilerek oturum sonlandırıldı.

CADDE VE SOKAK İSMİ KOMİSYONU: Mustafa Öztürk, Özcan Konal, Zehra Gülşah Bora Bozat, Güray Kubilay Yaman, Abdullah Önal.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU: Salih Önal, Onur Konar, Çağla Çam, Hamdi Önde, Fahri Uzun.

Buna göre yeni görevler şu şekilde oluştu:

Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. GİRESUN (İGFA) - Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.Toplantıda görev süreleri sona eren encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları seçimleri de yapıldı.

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