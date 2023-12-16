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Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu Giresun’a yönelik çeşitli kazanımları sağlamak adına Ankara mesaisini Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek noktaladı.GİRESUN (İGFA) - Başkentteki ikinci günün ilk görüşmesini Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile yapan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu bu görüşmede Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından şehrimize kazandırılan ve tamamlanan, yapımı devam eden ve planlama aşamasında olan 12 adet spor sahaları hakkında bilgi verdi.

Şenlikoğlu, çocukların ve gençlerin sağlıklı ve güvenilir alanlarda spor yapabilmelerine olanak sağlamak için semt sahalarının önemli olduğuna dikkat çekerek, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk’e teşekkür etti. Başkan Şenlikoğlu, ayrıca Giresun’da yürütülen spor faaliyetleri hakkında da bir sunum yaparak, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu başkent temasları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i de ziyaret etti.

Başkan Şenlikoğlu bu görüşmelerde, Giresun’da yapımı devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında sunum yaparak çeşitli fikir alışverişlerinde bulundu. Bakan Yardımcısı Suver ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ise Giresun’da yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, her türlü desteği verileceğini dile getirdi.

Şenlikoğlu, ilgi ve desteklerinden dolayı Suver ve Şenel’e teşekkür etti.