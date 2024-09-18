Giresun Üniversitesi'nin yaptığı “Dijitalleşmeyle Dönüşen Sergileme Yöntemleri: Çevrimiçi Galeri ve Müzeler” adlı çalışma, dijital çağda zaman ve mekan kavramlarının esnekleştiğini ve erişilebilirliğin arttığını ortaya koyuyor.Tülin ERSOY - Bil ki / GİRESUN (İGFA) - Sanat eserlerinin üretim süreci, teknolojik olanaklarla ve yapay zekâ tarafından oluşturulan dijital sanat ürünlerine doğru bir dönüşüm geçirmektedir. Bu gelişme, pek çok müze ve galerinin çevrimiçi olarak gezilebilen yapılar haline gelmesini sağlamaktadır.

Sergileme yöntemleri, geleneksel yaklaşımlardan çağdaş ve teknoloji odaklı yöntemlere doğru evrilmektedir. Galeriler ve müzeler, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi uygulamalarla içeriklerini zenginleştirip çağdaşlaşmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle sanatta dijitalleşme eğilimi güçlenmekte ve bu durum müzelerin çevrimiçi gezilebilen platformlar oluşturmasına imkân tanımaktadır.

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Ekin Su Kuzu ve Giresun Meslek Yüksekokulu’ndan Doç. Dr. Yunus Türkşad Yegin, Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Oya Cansu Demirkale Kukuoğlu’nun yaptıkları “Dijitalleşmeyle Dönüşen Sergileme Yöntemleri: Çevrimiçi Galeri ve Müzeler” adlı çalışma, dijital çağda zaman ve mekan kavramlarının esnekleştiğini ve erişilebilirliğin arttığını ortaya koymaktadır. Pandemi sürecinde çevrimiçi galeriler, fiziksel sergileme olanaklarının azalmasıyla ilgi görmeye başlamış, müzeler çevrimiçi gezme seçeneklerini artırmaktadır. Bu durum, sanat ve tasarım alanındaki üretim ve çıktıları etkileyerek teknolojik sergileme yöntemlerine yönelimi kaçınılmaz kılmaktadır.

Dijital ortamlarda sanat galerileri ve müzelerin çevrimiçi erişimleri büyük avantajlar sağlarken, dijital platformlar sayesinde sanatçılar, daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilmektedir. Ancak araştırmada, bu dijital deneyimlerin fiziksel mekanların yerini tamamen tutmadığının gözlemlendiği ifade edildi.