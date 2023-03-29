Giresun Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü Hanımefendi, iftarda Şehit Polis Memuru Murat Şengül'ün ailesine konuk oldu.GİRESUN (İGFA) - Ramazan ayı başladıktan sonra her akşam toplumun farklı kesimleriyle iftar buluşmaları yapan Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü Hanımefendi, 28 Mart Salı günü de iftarda Şengül ailesine misafir oldu.

Vali Ünlü ve eşi Hanımefendi, Şehit Polis Memuru Murat Şengül'ün ailesini Güre Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek Şehidimizin değerli ailesiyle iftar sofrasında sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Her fırsatta şehit aileleriyle bir araya gelen ve Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkarak, onlara devletin sıcak ve şefkatli yüzünü gösteren Vali Ünlü, Şengül ailesine tekrardan sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunarak tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen iftar ziyaretinde Vali Ünlü, Şehidimizin ailesine Türk Bayrağı ve çiçek hediye ederek duygularını “Bugünkü iftarımızı 1996 yılında Bingöl'de şehadete eren Şehit Polis Memuru Murat Şengül'ün muhterem ailesiyle birlikte yaptık. Vatanımızın bekâsı, milletimizin istiklâl ve istikbâli için toprağa düşen cümle şühedayı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim kabul eylesin.” sözleriyle dile getirdi.

Şengül ailesi de Vali Ünlü ve eşi Sema Ünlü Hanımefendi’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.