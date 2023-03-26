Giresun Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında iftarını Giresun Huzurevi sakinleriyle birlikte açtı.GİRESUN (İGFA) - Vali Enver Ünlü, Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan büyüklerle güzel bir Ramazan akşamında bir araya geldi.

Huzurevi sakinleri ile gerçekleştirilen iftar programına; Vali Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve eşi Sıdıka Yıldırım, Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Özgür Özer ve eşi Elif Özer ile yetkililer katıldı.

İftar sonrası Huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenen Vali Ünlü, büyüklerin hal ve hatırlarını sorarak “İftar sonrası değerli büyüklerimizle... Bizleri bugünlere hazırlayan, fedakâr, sevgi dolu ve gölgesinde huzur bulduğumuz ulu çınarlarımıza minnettarız. Ellerinden saygı ve hürmetle öpüyoruz.” paylaşımında bulundu.

İftar programı, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.