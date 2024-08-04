Giresun Belediyesi’nin, şehrin kültürel ve sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği yaz etkinlikleri dolu dolu geçti.GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi’nin, şehrin kültürel ve sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği yaz etkinliklerinde büyük coşku yaşandı.

Giresun Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve her yaş grubuna hitap eden yaz etkinlikleri Botanik Park, Plajlar Bölgesi ve Atatürk Meydanı’nda gösterime sunuldu.

Halkın etkinliklere katılımı ise üst düzeyde yaşanırken, katılımcılar büyük bir keyifle etkinlikleri takip etti.

Giresun Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtilerek: “Bu yaz şehir halkımızın sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağladık. Etkinliklerimiz sayesinde hem gençler hem de yetişkinler keyifli vakit geçirdi. Giresun her şeyin en iyisine layıktır” denildi.

Diğer yandan, yaz etkinlikleri sanatseverlerden olumlu geri dönüşler aldı. Etkinlikleri takip eden katılımcılar, bu tür etkinliklerin şehirdeki sosyal bağları güçlendirdiğini ve yaz mevsimini daha keyifli hale getirdiğini söyledi.