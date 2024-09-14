Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Başkan Tahir Büyükakın, KOİDER Bazaar’ı ziyaret ederek iş kadınlarına destek verdi.KOCAELİ (İGFA) - Türk ve Avrupalı girişimci iş kadınlarını ağırlayan KOİDER 5. Uluslararası Bazaar Türkiye ve Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması ikinci gününde de birbirinden önemli konu ve konuklarıyla sürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katılarak birer konuşma yaptı. Kaya ve Büyükakın’a Kocaeli AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus eşlik etti.

KADINLAR İSTERSE BAŞARAMAYACAKLARI ŞEY YOK

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Kadınlarımızın her alanda emeği ve değeri çoğalttığını, ürettiğini görmek Türkiye’mizin ne kadar güçlendiğini de görmek demektir” dedi. Kadın ve erkeklerin omuz omuza iş dünyasında yer almasıyla Türkiye ekonomisin güçleneceğini vurgulayan Kaya, “İnanıyorum ki kadınlar isterse başaramayacakları şey yok. Yeni oluşturduğunuz protokolün hem ülkemiz hem de paydaş ülkeler için hayırlar getirmesini diliyorum. Umuyorum ki ülkelerinizde ticaretin artmasını sağlarken aynı zamanda dünyada barışına katkı sağlayacak birer elçi de olursunuz” ifadelerini kullandı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bakan Kaya, “Dünyanın farklı yerlerinden iş kadınlarının ve sivil toplum kuruluşlarının bu organizasyonda bir araya gelmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu imkânı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İş kadınlarının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Kanuni düzenlemelerle, verdiğimiz teşvik ve desteklerle kadınlarımızın önünü açmak için ne yapmamız gerekiyorsa hazır olduk, bundan sonra da hazırız” diye konuştu.

KADINLARIN EMEĞİYLE DÜNYA ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada “Kadının iş dünyasında güçlü bir şekilde yer alması kentimiz adına da ülkemiz adına da büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteğiyle, kadınların gücüyle, onların verdiği emekle dünyanın çok daha güzel bir yer olacağına yürekten inanıyorum” dedi.