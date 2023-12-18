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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) iş birliğinde, girişimci kadınların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen ‘Girişimde Kadın Gücü’ projesinin son toplantısı Hatay’da düzenlendi.HATAY (İGFA) - Girişimde Kadın Gücü Projesi ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde sektör ve ölçek fark etmeksizin girişimci ve girişimcilik hayali olan kadınların hızla değişen dünyaya adapte olmasını sağlamak amacıyla dijitalleşme, e-ticaret, pazarlama gibi teknik konularda çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler veriliyor.

Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASİFED) ev sahipliğinde Expo Kisecik HBB Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar, DASİFED Başkanı Gülay Gül, İş Bankası KOBİ İşletme Bankacılığı Birim Müdürü Nazlı Coşkun’un yanı sıra çok sayıda kadın katıldı.

SAVAŞ: KADINLAR HEM EĞİTİM, HEM AİLE, HEM DE İŞ HAYATINDA VAR OLMALI

HBB Başkanı Savaş, toplantıda yaptığı konuşmada, yaşanan depremle birlikte toplumda kadının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına vardıklarının altını çizdi.

Toplumun yükünün en az yüzde elli birini kadınların çektiğini hatırlatan Savaş, kadınların hem eğitim, hem aile, hem de iş hayatında var olmalarının, Türkiye’nin ve ailenin kalkınması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Savaş, uygulanan proje ile kadınlara girişimcilik eğitimi verildiğini, İş Bankası'nın ekonomik desteğiyle de kadınların girişimcilik alanındaki ekonomik giderlerine katkı sağlandığını hatırlatarak, HBB olarak kendilerinin de depremden önce olduğu gibi depremden sonrada aile bütçesini kalkındırmak üzere kolları sıvamış, kendi ayakları üzerinde durmak için çaba gösteren kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Deprem öncesi Hatay’da faaliyet gösteren kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine destek verdiklerini ancak deprem felaketiyle çalışmalarının sekteye uğradığını kaydeden Savaş, “Depremden sonra tekrar çalışmalara başladık. Kadınlarımıza ürünleri üretme, pazarlama ve yurt dışına ihraç edebilmeleri konusunda destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

HBB Başkanı Lütfü Savaş, yakın zamanda E-ticarete de başladıklarını dile getirerek sadece Hatay'daki değil, Türkiye'deki on bin mağazanın kendilerine ait olacağını ve bu alanda verilen hizmetlerin kadınlara ve engellilere ücretsiz olacağını vurguladı.

Savaş, Hatay'ın tekrardan yıkılmamak üzere yapılanması, ticaret, turizm ve her alanda geleceğe taşınması için çalıştıklarını belirterek, projenin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

İÇEN: CUMHURİYETİN KADINA VERDİĞİ DEĞERİ BİLİYORUZ

Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen de konuşmasında, Cumhuriyetin kadınlara verdiği değerin bilincinde olduklarını ifade ederek, “Bunun sorumluluğunu taşıyan bir anlayışla tüm proje ve çalışmalarımızı bu bilinç istikametinde hayata geçiriyoruz. İlimizde 6 Şubat ve devamındaki depremlerden sonra yeniden ihya ve inşa sürecinde girişimci kadınlarımızı desteklemeye yönelik birçok proje ve destek çalışmaları hayata geçirildi.” dedi.

AKTAR: KALKINMANIN TEMELİNDE KADINLAR OLMADAN EKSİK VE AKSAK OLUR

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar, proje ile amaçlarının kadınların sadece teknik anlamda güçlenmesi olmadığını, aynı zamanda toplumsal, cinsiyete duyarlı iş geliştirebilme kapasitesinin arttırılması ve topluma da bir artı değer katabilmesi olduğunu söyledi.

Aktar, kalkınmanın temelinde kadınlar olmadan eksik ve aksak kalacağının altını çizerek, kadınlar olarak da Türkiye'de gerek iş dünyasında gerekse dünyada evrensel anlamda var olabilmenin de ne kadar zor olduğunun farkında olduklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcı kadınlara girişimcilik eğitimi verilerek, dijitalleşme, e-ticaret, pazarlama gibi teknik konularda da bilgiler aktarıldı.