Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nce düzenlenen 12. Uluslararası Gitar Festivali’nin açılışında sahne alan klasik gitarın önemli ismi Ahmet Kanneci, “Gitar üzerine ülkemizde en uzun süre devam devam eden festival bu festivaldir” dediANTALYA (İGFA) -Klasik gitarın yeni isimlerini, virtüözlerini ve gitarda yeni yaklaşımları Antalyalı sanatseverlerle buluşturan 12. Uluslararası Gitar Festivali, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başladı. Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nce düzenlenen festivalin açılışına, Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la katılırken eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek dinleyiciler arasında yer aldı.

Açılış gecesinde, aynı zamanda festivalin sanat danışmanlığını yapan Ahmet Kanneci sahne aldı.

Kanneci, festivalin 12’nci yılına Başkan Uysal’ın desteği, sahip çıkmasıyla ulaştığını söyledi. Kanneci, Uluslararası Antalya Gitar Festivali’nin gitar üzerine Türkiye’nin en uzun süre devam devam eden festival olduğunu söyledi.

Kanneci, Özcan Dal’ın eşlik ettiği konserin ardından dakikalarca ayakta alkışlanırken gecenin sonunda Başkan Uysal, kendisine teşekkür çiçeği ve plaket takdim etti. Uysal, Kanneci’yi sarılarak kutlarken “Bu festivalin gerçek babası Ahmet Kanneci hocamızdır” dedi.