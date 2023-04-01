"Gizemli Ada Mençuna" filmi Kanyon Paribu Cineverse'de depremdeze çocuklarla buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Başrollerini Şahin Irmak, Sinan Çalışkanoğlu, Ünal Yeter, instagram fenomeni Leyla Günay, çocukların çok sevdiği Youtube kanalı Oyuncak Oynuyorum kahramanları Öykü ve Masal ile birlikte 10 çocuk oyuncunun paylaştığı macera, komedi ve aile filmi "Gizemli Ada Mençuna" filmi Kanyon Paribu Cineverse'de depremdeze çocuklarla buluştu.

7 Nisan'da sinema seyircisi ile buluşmaya hazırlanan çocuk ve aile filmi "Gizemli ada Mençuna" vizyon öncesi ilk gösterimi depremdeze çocuklara moral vermek amacıyla Kocaeli anneleri ve Leyla Günay'ın organizasyonu ile İstanbul'da gerçekleşti.

Etkinliğe, deprem bölgesinden 200 çocuk ve aileleri, yapımcılar Cem Günay, Özgür Gezgin, Bülent Çatar, yönetmen Bora Onur, filmin oyuncuları Şahin Irmak, Ünal Yeter, Sinan Çalışkanoğlu ve Leyla Günay'ın yanı sıra Nur Fettahoğlu, Gizem Hatipoğlu, Bülent Şakrak, Boncuk Yılmaz, Altan Erkekli gibi ünlü isimler de katıldı.

Afetzede çocuklara oyuncaklar ve çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından filmin özel gösterimi yapıldı. YouTube kanalı oyuncak oynuyorum kahramanları Masal ve Öykü'de depremdeze çocuklarla birlikte filmi izledi.

Filmin yapımcı Cem Günay yaptığı açıklamada, amaçlarının deprem bölgesindeki çocuklara bir nebze de olsa moral vermek olduğunu belirterek, " Yaşanan deprem felaketi tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Çok canımızı kaybettik. Amacımız deprem bölgesinde ki vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak ve çocuklarımıza moral vermek. Sonraki süreçte Afetzede çocuklarımız için deprem bölgesine de gideceğiz" dedi.