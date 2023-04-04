2022 yazında çekimleri tamamlanan aile ve çocuk filmi 'nın galası İstanbul Kanyon’da gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Başta "Oyuncak Oynuyorum" YouTube kanalıyla tanıdığımız Sosyal medya fenomeni Leyla Günay'ın hayali mimarı olduğu proje çocukların kalbinde taht kurmaya hazırlanıyor. Bora Onur'un yönetmenliğini yaptığı filmin senaristleri, Ünal Yeter ve Barış Başar. Ünal Yeter'in ve Barış Başar'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı proje de Şahin Irmak, Sinan Çalışkanoğlu, Gizem Çıracı, Burcu Altın Deprem, Fatih Doğan gibi başarılı ve sevilen oyuncular da yer alıyor.

İLGİ YOĞUNDU

Filmin çocuk yıldızları ise Masal Günay, Öykü Günay, Berkay Özgür, Mert Erdoğdu, Emir Sefa Yıldırım, Derin Gezgin, Asu Lal Burnak, Ezo Daşkaya, Alim Ata, Kılıç Kantarcı. Bu enerjik ve güzel projenin Yapım Koordinatörlüğünü ise Uğur Armutçu üstlendi.

Filmin yapımcıları ve aynı zamanda oyuncuları Bülent Çatar, Cem Günay ve Özgür Gezgin bütün çocuklara ve misafirlere hoşgeldiniz konuşması yaparak filmin açılışını yaptı. Galaya katılan oyuncular seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Uzun süre seyircilerle fotoğraf çektiren oyuncular sonrasında seyirciyle beraber filmi izledi.

İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Galanın en önemli gündemlerinden biri de depremzede çocuklar için alınan oyuncaklardı. Oyuncaklar filmin gösteriminden önce çocuklar için seyirci koltuklarına konuldu. Oyuncular salon dolusu çocukla beraber filmi seyretti. Filmin galası duygusal ve eğlenceli sahnelere yol açtı. Davetlilerin yoğun ilgisiyle beyaz perdede ilk kez boy gösteren film izleyicilerden tam not aldı.