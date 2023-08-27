Ticaret Bakanlığı, gizli fiyat artışlarına karşı uyarıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Gizli fiyat artışına karşı yapılan uyarıda gramaj, adet ve ambalaj değişiklikleriyle fiyat artışı yapan firmalara Ticaret Bakanlığı'nca para cezası uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, satışa sunulan ürünlerin ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi dolayısıyla tüketicilerin ürünlerdeki değişikliği fark edemediği ve gizli olarak artış yapıldığı gözlemlendiğine dikkati çekildi.

Haksız ticari uygulamanın önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla 81 Ticaret İl Müdürlüğü'nün talimatlandırıldığının altı çizilen açıklamada, "Tüketicinin Koprunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne intikal eden konuya ilişkin tespit tutankaların incelenmesinin ardından üretici-satıcı firmaların savunmaları alınacak ve devamında mevzuatın amir hükmüe aykırı mahiyetteki haksız ticari uygulamalara idari para cezaları uygulanacaktır" denildi.

Ayrıca herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile karşılaşılması halinde Reklam Kurulu'na veya Ticaret İl Müdürlüklerine başvurulması gerektiği konusunda tüketiciler de uyarıldı.

Ticaret Bakanlığı, basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetlerin titizlikle takip edildiğini belirterek, kendilerine ulaşan bu yöndeki uygulamalar hakkında inceleme ve değerlendirmelerin devam edeceğini duyurdu.