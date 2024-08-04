Global Ports Holding Londra Borsası’ndan çıkmak için resmi başvuruyu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Portföyündeki 18 ülkeden 31 kruvaziyer limanı ile dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan Global Yatırım Holding’in (GYH) bağlı kuruluşu Global Ports Holding (GPH), Londra Borsası’ndan çıkmak için resmi başvuruyu yaptı.

Global Ports Holding’in borsa kotundan çıkarılması işleminin 9 Ağustos 2024 günü saat 08:00'de yürürlüğe girmesi hedeflenirken, şirket işlem gören hisselerin tamamını satın almak için teklif sundu. Minimum kabul seviyesi gibi herhangi bir koşula tabi olmayan teklif, Global Ports Holding’in çıkarılmış sermayesi üzerinden yaklaşık 310 milyon dolarlık bir değere işaret ediyor. Global Ports Holding 2017 yılında Londra Borsası’nda işlem görmeye başlamıştı.

YÖNETİM KURULU KARARI YETERLİ OLACAK

Londra Borsası’ndan delist işlemi ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Şirketimiz, liman işletmeciliği işkolumuzun halka açık statüsünün sona erdirilerek tekrar halka kapalı şirket statüsüne döndürülmesi ve bu paralelde dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding PLC’nin (“GPH”) sermayesinde Şirketimiz ve 0 bağlı ortaklığımız Global Ports Holding B.V. (“BV”) tarafından sahip olunmayan GPH hisseleri için, BV üzerinden bir pay alım teklifinde bulunmayı değerlendirdiğini 14.06.2024 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurmuştu. Bunun üzerine GPH yönetim kurulu, dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda, borsa kotundan çıkmanın şirketin başarısına ve tüm hissedarların çıkarlarına katkı sağlayacağı sonucuna varmış olup; Şirketimiz de GPH’in Londra Borsası kotundan çıkarılmasına yönelik olarak, sahibi olmadığı GPH hisselerinin satın alınması amacıyla bir teklifte bulunacağını bugün duyurmuştur. Bu nedenle GPH, Londra Borsası'nda işlem gören hisselerinin borsa kotundan çıkarılması için bugün itibarıyla başvuru yaptığını açıklamıştır. GPH Londra Borsası’nda standart kotasyona tabi olduğundan dolayı borsa kotundan çıkarılması için GPH Yönetim Kurulu kararı yeterli olup, ayrıca pay sahipleri genel kurulu onayı veya ortaklıktan çıkarma usulüne tabi değildir” denildi.

BEHER HİSSE İÇİN 4,02 DOLARLIK NAKİT TEKLİFİ

Borsa kotundan çıkarılma işlemi kapsamında sahip oldukları hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyebilecek Global Ports Holding hissedarlarına likidite sağlamak amacıyla, GPH’nin tüm çıkarılmış sermayesini satın almak için koşulsuz bir nakit teklif sunuldu. Minimum kabul seviyesi gibi herhangi bir koşula tabi olmayan teklif, Global Ports Holding’in çıkarılmış sermayesi üzerinden yaklaşık 310 milyon dolarlık bir değere işaret ediyor. Teklif hükümlerine göre, GPH hissedarları beher Global Ports Holding hissesi için 4,02 ABD Doları nakit alma hakkına sahip olacaklar. Bu fiyat, teklif ihtimalinin Londra Borsası’na duyurulduğu 13 Haziran 2024 tarihinden önceki üç aylık ağırlıklı ortalama fiyata göre %40 prim ifade etmektedir.