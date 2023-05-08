Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli yat turizm merkezlerinden birisi olan Göcek Koylarında teknelerden atık ve sintine alımına başladı. Büyükşehir ekipleri denizlerdeki teknelerin yanı sıra koylardan da atık alımı gerçekleştiriyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerin daha temiz kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm sezonun başlamasıyla Göcek Koylarında yeniden 4 atık alım teknesi ile yeniden teknelerden atık ve sintine toplanmasına başlandı.

GÖCEK KOYLARINDA 4 ATIK ALIM TEKNESİ HİZMETE BAŞLADI

Mavi yolculuğun uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Göcek Koyları Büyükşehir Belediyesi tarafından korunuyor. İl genelinde denizleri korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi kapsamındaturizm sezonunun başlamasıyla yeniden 4 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek’te bulunan atık alım merkezinde topluyor. Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Göcek Koyları Büyükşehir sayesinde korunuyor.

ATIKLAR ÜCRETSİZ BERTARAF EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi atıkların toplanması konusunda, 2023 yılı içerisinde Göcek-Dalaman Koylarını ziyaret eden teknelerin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Kabul Tesisine ve Atık Alım Teknelerine, evsel atıklarını ve ambalaj atıklarını ayrıştırarak vermeleri halinde, bu atıklar ücretsiz alınarak bertarafı sağlanacak.Ayrıştırılmadan karışık olarak gelen atıklar ise 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca ″Kirleten öder.″ prensibi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisimizce onaylı 2023 yılı ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilerek kabulü yapılacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bu güne kadar 15 bin 992 tekneye hizmet verdi.

Ekipler bu süreç içeresinde 12 bin 420 litre atık yağ, 46 bin 720 litre sintine, 14 milyon 478 bin 822 litre pis su, 16 milyon 254 bin 795 kg katı atık toplandı.

Göcek ve Dalaman Koylarında teknelerin koylardan atık alım saatleri şöyle: Osman Ağa Koyu 08:30-09:00

Kargılı Koyu 09:00-09:30

Boynuzbükü Koyu (1) 10:00-10:30

Boynuzbükü Koyu (2) 11:00-11:30

Bedri Rahmi Koyu 12:00-12:30

Küçük Sarsala Koyu 13:30-14:00

Hamam Koyu 14:30-15:00

Göcek Adası 08:30-09:00

Yassıca Adası (1) 09:30-10:00

Yassıca Adası (2) 09:30-10:00

Tersane Koyu 10:30-11:00

Panço Koyu 10:30-11:00

Göbün Koyu 11:30-12:00

Merdivenli Koyu 13:00-13:30

Binlik Koyu 14:00-14:30