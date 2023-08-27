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Muğla ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda; 1’i yabancı toplam 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, yakalananlardan 17 kişinin tutuklandığını bildirdi. Gözaltındaki 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

Muğla ve Çanakkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i yabancı 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı. ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleir Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

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