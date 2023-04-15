Adana polisi 23 düzensiz göçmen ile onları yasa dışı yollardan Türkiye’ye sokan 3 kişiyi yakaladı. Kendilerini savunan şüphelilerin ifadesinde "Yolda görüp minibüse aldık" dediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana-Mersin yolu Organize Sanayi mevkiinde gece şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüste ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü Mehmet Ç. ve yanında bulunan Salih E. ile Kasım E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, “Arabamız Bursa’da arıza yaptı. Yedek parça almak için Şanlıurfa’ya geldik. Geri dönerken bu kişileri yolda görüp minibüse aldık” dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.