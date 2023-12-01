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Kocaeli'de Darıca’da meydana gelen iş kazasında toprak kayması sonucu göçükte sıkışan vatandaşı Büyükşehir itfaiyesi kurtardıKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin adından söz ettiren itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangınlara müdahale etmenin yanında sel ve trafik kazası gibi her türlü afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda Büyükşehir itfaiyesi, Darıca ilçesinde bir binada toprak kayması sonucunda göçük altında sıkışan vatandaşı titiz ve başarılı bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkartarak, hayata tutunmasını sağladı.

TOPRAK VE KALIP TAHTALARI ARASINA SIKIŞTI

Olay Darıca İlçesi Bayramoğlu Mahallesi Öykü Sokak üzerinde bulunan bir binanın istinat duvarı yapımında meydana geldi. Ekrem Bayraktar isimli bir vatandaş, çalıştığı sırada toprak kayması sonucunda toprak ve kalıp tahtalarının arasında sıkıştı. 112 acil destek hattını arayarak yardım talep edilmesi üzerine Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, polis ve 122 Acil Sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Vatandaş, ekiplerin başarılı çalışması sonucunda bulunduğu yerden sağ salim çıkartıldı. Tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.