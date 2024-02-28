Yeni başlayanlar için uluslararası bir teknoloji eğitim şirketi olan GoIT, Türkiye pazarına girdikten yaklaşık bir ay sonra ilk kursunu başlatıyor. İlk öğrenci grubu 10 aylık bir Fullstack programını takip edecek ve bu programın sonunda GoIT katılımcılara iş aramalarında yardımcı olacak.İSTANBUL (İGFA) - BT sektöründe kariyer sıçraması yapmak isteyen profesyoneller için tasarlanan yarı zamanlı kurs hizmeti veren teknoloji eğitim şirketi GoIT, Türkiye’deki ilk Fullstack kursunu başlatıyor.

Katılımcıların programına göre uyarlanabilen GoIT’nin öğrenme modeli rakiplerinden farklılaşıyor. 6-10 ay sürmesi planlanan online kursların ’u teori, %70’i pratik ve %20’si geri bildirimden oluşuyor. Temel programlama, sunucu yönetimi ve güncel teknolojilere ilişkin bilgilerden oluşan Fullstack kursu, başlangıç ve her öğrenme aşamasındaki kişi için uygun içerikler sunuyor. Kurs içerikleri hem fronted hem de backend geliştirme konularında uzmanlık kazandırarak, katılımcıları endüstri standartlarına uygun, kullanıcı dostu ve güvenilir web uygulamaları geliştirebilen, BT sektöründe çok yönlü ve aranan profesyoneller haline getirmeyi hedefliyor.

Sundukları Fullstack kursunun, BT sektöründe önemli fırsatlar sunan bir eğitim programı olduğunu söyleyen GoIT’nin Büyümeden Sorumlu Başkanı Khrystyna Gankevych, “Öğrencilerimizin sektöre hızlı adaptasyon sağlamalarını ve çeşitli projelerde başarılı olmalarını destekleyerek, onlara sektörde öne çıkmaları için güçlü bir temel sunuyoruz. Özel öğrenme modelimiz, teorik bilginin yanı sıra pratik deneyimi vurgulayarak, gerçek uygulamalarda etkili olmalarını sağlamak üzere tasarlandı. Ayrıca sektördeki önemli mentorlar eşliğinde nitelikli bir eğitim sunarak öğrencilerimizin başarılarına rehberlik ediyoruz. Fullstack kursuyla geleceğin başarılı geliştiricilerini yetiştirmekten büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi.