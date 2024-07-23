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İngiltere’deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda havalanarak gösteri uçuşu yapan Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, yurt dışı uçuşuyla milli teknolojinin gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. ANKARA (İGFA) - Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilne GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinde yer aldı.

GÖKBEY, göklere milli kanatların imzasını atmak için Farnborough’da C308-C309A standında yer 26 Temmuz'a kadar varlığını gösterecek. 

6 tonluk helikopterin gelecek ay Jandarma'ya teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: igf