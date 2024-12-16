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Bayraktar ile TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen "GÖKÇE" yeni nesil güdüm kiti, Bayraktar AKINCI platformuyla testini 'tam isabet' ile tamamladı.

Türk savunma sanayiinde yerlilik oranı günden güne artarken, Bayraktar ile TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen "GÖKÇE" yeni nesil güdüm kiti, Bayraktar AKINCI platformuyla testini 'tam isabet' ile tamamladı. ANKARA (İGFA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti atış testinden tam isabet anlarını paylaştı.

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