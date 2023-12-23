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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in önderliğinde yılların ulaşım sorunlarına neşter vuran Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Kumru ilçesinde Tekke-Gökçeli bağlantı yolunu sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor.ORDU (İGFA) - Kumru ilçesinde 117 km yolu asfalt ve betonla buluşturarak 118 milyon liralık ulaşım yatırımına imza atan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılların hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.

VATANDAŞLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Toplam uzunluğu 2,5 km olan yolda çalışmaların sonuna yaklaşan ekipler, Tekke-Gökçeli Mahallelerine hitap eden yolda vatandaşlara konforlu ulaşımın kapılarını açarak yüzlerini güldürdü.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalar sonrası mahallelerinin konforlu bir ulaşıma kavuşturulduğunu ifade eden vatandaşlar Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek, “Çamur ve toz nedeniyle yıllardır mağduriyet yaşadığımız yolumuz güzel bir hale geldi. Hayallerimiz gerçeğe dönüştü. Bu vesileyle bizlere bu konforu sunan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.