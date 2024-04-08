Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, iftar programı için gittiği Gökçeören Mahallesi’nde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.BURSA (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen Başkan Aydın, Osmangazi’nin dağ köylerinden Gökçeören Mahallesi’nde vatandaşların düzenlediği iftar programına konuk oldu. Köy girişinde meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan Aydın, seçimlerde kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür etti.

Gökçeören halkıyla aynı sofrada orucunu açan Başkan Aydın, Osmangazi’nin Uludağ’dan ovaya kadar yayılan büyük ilçe olduğunu belirterek, 136 mahallede hizmet çıtasını yükselteceklerini söyledi. Bursa’nın kalbi konumundaki Osmangazi’de vatandaşların refah ve mutluluğu için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ederek, “Daha güzel bir Osmangazi için ortak akılla çalışacağız. Yurttaşlarımızın talep ve önerilerine kulak verip, insan odaklı bir belediyecilikle tüm ilçe halkımızın yüzünü güldüreceğiz. Şehircilikten, tarihi mirasın korunmasına, çevre ve temizlikten, kültür, sanat ve spora kadar her alanda hayata geçireceğimiz projelerle Osmangazi’yi mutlu şehir yapacağız.” dedi.

Başkan Aydın, iftar sonrasında vatandaşlarla sohbet ederek Gökçeören halkının taleplerini dinledi.