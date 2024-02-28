MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Gökdere mahallesinde 1 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışması yaparak, mahalleye daha verimli içme suyu ulaşmasını sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sunmak adına il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri Kula ilçesine bağlı Gökdere mahallesinde 1 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile mahalleye daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaşması sağlandı. İmalat işlerinde MASKİ İlçe Şefi Tuba Ural da yer aldı.

“MAHALLEMİZ ADINA CENGİZ BAŞKANA TEŞEKKÜR EDERİM”

Mahalle muhtarı Süleyman Kayalı, çalışma ile mahalleye ulaşan suyun daha verimli olacağını belirterek, “MASKİ Genel Müdürlüğü, 1 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışması yaptı. Depoya bağlantıları da yapıldı. Mahallemiz adına Cengiz Başkana teşekkür ederim. Bu çok önemli bir hizmettir” dedi.