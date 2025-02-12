Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi 'Gökdoğan'ın, gerçekleştirilen atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Gökdoğan, atış testinde hedef uçağını tam isabetle vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi "Gökdoğan"ın, gerçekleştirilen atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu duyurdu

Ülkemizin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi #GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabet vurdu.????????Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için #MilliTeknolojiHamlesi! ????????@Tubitak @SageTubitak @TCSavunma @SavunmaSanayii pic.twitter.com/n0aShdhSLi— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 12, 2025

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, havadan havaya füze yeteneğinin, hava hakimiyeti ve caydırıcılık açısından önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Gökdoğan'ın bu alandaki yerli ve milli gücümüzü pekiştiren stratejik bir adım olduğunu ifade eden Prof. Dr. Görgün, " Bu başarıda emeği geçen TÜBİTAK SAGE başta olmak üzere tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi ve sanayimizi tebrik ediyorum" dedi. Görgün ayrıca, "Güçlü AR-GE, güçlü işbirliği, güçlü Türkiye" değerlendirmesinde bulundu.